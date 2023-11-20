Мбаппе: Месси изменил свой стиль игры после перехода в «ПСЖ»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе оценил необходимые шаги для дальнейшего прогресса на футбольном поле.

«Даже величайшим игрокам приходилось что-то менять в своей игре, чтобы продолжать побеждать. Я играл с Лионелем Месси, и он изменил свой стиль игры, когда присоединился к «ПСЖ». Это позволило ему выиграть чемпионат мира и продолжать получать командные и индивидуальные награды», - приводит слова Мбаппе Telefoot.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Недавно француз впервые в карьере попал в тройку по итогам голосования за «Золотой мяч». Лионель Месси получил восьмую награду от France Football.