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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «В «ПСЖ» Месси не был тем игроком, каким был в «Барселоне»

20 Ноября 2023 • 08:25 Комментировать

Звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе поведал о выступлениях аргентинского форварда Лионеля Месси в составе парижского гранда.

«Порой даже великим приходится вносить изменения в свою игру. Я выступал вместе с Месси в «ПСЖ», и в нашем клубе он изменил свой стиль. В Париже Лео не был тем футболистом, каким был в «Барселоне». Думаю, этим изменения помогли ему выиграть чемпионат мира и еще один «Золотой мяч», - передает слова 24-летнего футболиста 90min.

Месси защищал цвета французского коллектива на протяжении двух сезонов. Минувшим летом аргентинец на правах свободного агента перешел в «Интер Майами».

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Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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