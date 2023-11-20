«Пари Сен-Жермен» планировал купить сразу двух бразильских вундеркиндов, но потерпел неудачу.

Парижане намеревались перехватить у мадридского «Реала» Эндрика в конце прошлого года. Гранд Лиги 1 также хотел включить в сделку другую восходящую звезду – 16-летнего Эстевана Виллиана.

Общая стоимость предложения составляла почти 100 млн евро, однако «Палмейрас» ответил отказом, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Вскоре Эндрик заключил договор с «Реалом», в который перейдёт летом 2024 года. Что касается Эстевана, которого пока никто не подписал, то он открыто заявил, что в будущем хочет выступать за «Барселону».