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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» был готов заплатить почти 100 млн евро за двух игроков «Палмейраса» слухи

20 Ноября 2023 • 02:50 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

«Пари Сен-Жермен» планировал купить сразу двух бразильских вундеркиндов, но потерпел неудачу.

Парижане намеревались перехватить у мадридского «Реала» Эндрика в конце прошлого года. Гранд Лиги 1 также хотел включить в сделку другую восходящую звезду – 16-летнего Эстевана Виллиана.

Общая стоимость предложения составляла почти 100 млн евро, однако «Палмейрас» ответил отказом, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Вскоре Эндрик заключил договор с «Реалом», в который перейдёт летом 2024 года. Что касается Эстевана, которого пока никто не подписал, то он открыто заявил, что в будущем хочет выступать за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас ПСЖ Эндрик Эстеван Виллиан ещё теги

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