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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри – о 300 голах Мбаппе: «Некоторые не могут забить столько даже на тренировках»

19 Ноября 2023 • 22:56 Комментировать
Греция
...
Франция
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21.11 22:45

Бывший французский футболист Тьерри Анри прокомментировал успехи Килиана Мбаппе.

24-летний форвард сборной Франции отметился хет-триком в недавнем матче против Гибралтара (14:0), достигнув отметки в 300 голов за карьеру. Также лидер атаки «ПСЖ» вышел на третье место по количеству голов за национальную сборную своей страны.

«Этот парень творит невероятные вещи. Он не играет в центре – он играет везде, но при этом постоянно забивает. Он умеет практически всё.

Если ты очень хорош, люди будут отмечать каждую твою неудачу, любую ошибку. Иногда мы требуем от Мбаппе слишком многого. Давайте порадуемся за него, ведь некоторые не могут забить 300 голов за карьеру даже на тренировках» – цитирует Football Talk Анри.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Тьерри Анри Килиан Мбаппе ещё теги

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