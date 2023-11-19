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Чемпионат Франции. Лига 1

​Чалов высказался о борьбе Головина с Мбаппе за приз во Франции

19 Ноября 2023 • 15:15 Комментировать

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов дал комментарий по поводу борьбы, которую Александр Головин («Монако») вёл с Килианом Мбаппе («ПСЖ») за приз лучшему игроку чемпионата Франции по итогам месяца.

«Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше», - цитирует Чалова ТАСС.

Отметим, что приз лучшему игроку Лиги 1 по итогам октября всё-таки достался Мбаппе.

Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. За это время полузащитник сыграл 187 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 30 голов и 35 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ЦСКА Москва ПСЖ Александр Головин Килиан Мбаппе Фёдор Чалов ещё теги
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