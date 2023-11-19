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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» потерял Заира-Эмери до конца года

19 Ноября 2023 • 12:36 Комментировать

Хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери получил повреждение в матче за сборную Франции против Гибралтара (14:0). В связи с этим 17-летний игрок покинул расположение национальной команды.

Как информируют журналисты Lequipe, у перспективного полузащитника выявлено растяжение связок голеностопа правой ноги. Из-за травмы Заир-Эмери больше не появится на поле в 2023 году.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Уоррен принял участие в 11 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
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