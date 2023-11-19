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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе назвал свои 300 голов смешным достижением

19 Ноября 2023 • 11:07 Комментировать

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 300 голов. 24-летний нападающий обсудил свое достижение с журналистами.

«Это лишь часть процесса. Есть футболисты, забившие 800 или 850 мячей за карьеру. Так что мои 300 голов выглядят смешно. Мне необходимо продолжать двигаться вперед и прогрессировать в играх за клуб и сборную», - передает слова нападающего портал Goal.com.

Напомним, что накануне сборная Франции отпраздновал разгромную победу над национальной командой Гибралтара со счетом 14:0. В этой встрече Мбаппе отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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