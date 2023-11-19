Мбаппе побил рекорд Роналду и Месси

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 300 голов в своей карьере после хет-трика во вчерашнем поединке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против Гибралтара. «Трёхцветные» выиграли со счетом 14:0.

Мбаппе достиг рубежа в 300 мячей в возрасте 24 лет, опередив португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Этим двум данная отметка покорилась в 25 лет. Килиан забил 300 голов за 407 поединков.

Напомним, что вчерашняя победа Франции стала самой крупной в истории квалификационного турнира. В последнем матче отборочного этапа подопечные Дидье Дешама сыграют против Греции.