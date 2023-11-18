​«ПСЖ» и «Тулуза» могут разыграть трофей в ДР Конго

Матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» должен был пройти в августе в Таиланде. Впрочем, битву за трофей между чемпионом и обладателем кубка Франции перенесли из-за проблем со здоровьем дочери короля Рамы X.

«ПСЖ» и «Тулуза» должны разыграть трофей в начале 2024 года – 3 января. Предполагалось, что игра может пройти в Катаре или Саудовской Аравии. Однако Le Parisien располагает информацией о возможном проведении Суперкубка Франции в ДР Конго. Впрочем, решение пока что не принято.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 24 ноября – против «Монако» в чемпионате Франции.