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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отказался от 80 миллионов евро

18 Ноября 2023 • 09:08 Комментировать

На днях стало известно, что «ПСЖ» и Килиан Мбаппе заключили сделку, согласно которой 24-летний французский футболист не получит выплату в размере 80 миллионов евро.

Как сообщает RMC Sport, звездный форвард сам отказался от этих денег. Таким образом нападающий решил показать, что финансы не главное в его карьере. Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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