Мбаппе отказался от 80 миллионов евро

На днях стало известно, что «ПСЖ» и Килиан Мбаппе заключили сделку, согласно которой 24-летний французский футболист не получит выплату в размере 80 миллионов евро.

Как сообщает RMC Sport, звездный форвард сам отказался от этих денег. Таким образом нападающий решил показать, что финансы не главное в его карьере. Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.