​Мбаппе дал комментарий насчёт возможного выступления на Олимпиаде

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подтвердил желание выступить на домашней Олимпиаде следующим летом.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде. Это буду решать не я, а мой клуб. Последнее слово будет за работодателем. Если мне скажут, что не хотят, чтобы я играл на Олимпиаде, то я не буду. Это не проблема. Хотя, конечно, я хотел бы сыграть.

Не думаю, что обсуждения будут долгими. Если да, то да, если нет, то нет», - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Отметим, что Олимпиада не входит в число турниров, на которые клубы обязаны отпускать футболистов.

В олимпийском футбольном турнире участвуют команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить трёх футболистов старшего возраста.