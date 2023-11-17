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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе дал комментарий насчёт возможного выступления на Олимпиаде

17 Ноября 2023 • 21:23 Комментировать

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подтвердил желание выступить на домашней Олимпиаде следующим летом.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде. Это буду решать не я, а мой клуб. Последнее слово будет за работодателем. Если мне скажут, что не хотят, чтобы я играл на Олимпиаде, то я не буду. Это не проблема. Хотя, конечно, я хотел бы сыграть.

Не думаю, что обсуждения будут долгими. Если да, то да, если нет, то нет», - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Отметим, что Олимпиада не входит в число турниров, на которые клубы обязаны отпускать футболистов.

В олимпийском футбольном турнире участвуют команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить трёх футболистов старшего возраста.

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Олимпиада Сборная Франции Килиан Мбаппе Олимпиада-2024 ещё теги
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