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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе высказался о критике со стороны Луиса Энрике

17 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать

В недавнем матче против «Реймса» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик. После игры рулевой парижан Луис Энрике сказал, что он все равно недоволен игрой Мбаппе. Футболист ответил на вопрос, как он отнёсся к критике со стороны специалиста.

«Я воспринял это хорошо. Он отличный тренер, который может многому меня научить. Я нахожусь на том этапе карьеры, когда мне хочется расширять палитру и становиться более совершенным. Я первого же дня я сказал Энрике, что у него не будет проблем со мной. Всё, чего я хочу, - это играть, прогрессировать и выигрывать трофеи.

Я всегда хорошо ладил с разными тренерами – с Дешамом, Почеттино, Тухелем… Эти тренеры якобы говорили обо мне плохо. Но это не мешало мне показывать хорошие результаты. Я очень требовательный к себе игрок, и я только рад, когда тренер ко мне тоже требовательный», - цитирует Мбаппе RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
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