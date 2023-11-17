Мбаппе: Заир-Эмери потрясающий, он будет расти

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своём партнёре по команде Уоррене Заире-Эмери.

«Он потрясающий. Мы все здесь поддерживаем его. Он еще будет прогрессировать», — приводит слова Мбаппе французская газета L’Equipe.

В нынешнем сезоне 17-летний талант появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив пять результативных передач.

Действующее соглашение французского полузащитника с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Заира-Эмери в 50 миллионов евро.