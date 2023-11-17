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Мбаппе: Заир-Эмери потрясающий, он будет расти

17 Ноября 2023 • 19:37 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своём партнёре по команде Уоррене Заире-Эмери.

«Он потрясающий. Мы все здесь поддерживаем его. Он еще будет прогрессировать», — приводит слова Мбаппе французская газета L’Equipe.

В нынешнем сезоне 17-летний талант появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив пять результативных передач.

Действующее соглашение французского полузащитника с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Заира-Эмери в 50 миллионов евро.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги

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