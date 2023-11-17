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Чемпионат Франции. Лига 1

​Упамекано: «Заир-Эмери крепко стоит на ногах»

17 Ноября 2023 • 02:35 Комментировать

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано нахваливает новую надежду французского футбола - Уоррена Заир-Эмери. Юный игрок начал выступать за «ПСЖ» еще в прошлом году, но именно в этом сезоне он раскрылся по-настоящему.

- Заир-Эмери крепко стоит на ногах, ведь он провел уже более сорока матчей за «ПСЖ». В его возрасте это невероятно. Он должен остаться тут, в «ПСЖ», и расти в этом клубе. При всем при этом он еще успевает учиться, я спрашивал его, и меня шокировало, как он успевает еще и учиться, посещает уроки с 14 до 18 часов, - цитирует слова Упамекано итальянское новостное агентство ITASportPress.


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ПСЖ Дайо Упамекано Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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