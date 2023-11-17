​Жан-Мишель Оля стал вице-президентом французской федерации футбола

Бывший президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оля оставил клуб весной, но он продолжает работать в футбольной системе страны. Какое-то время он трудился в качестве президента комитета по женскому футболу во французской федерации футбола, но сейчас пошел на повышение.

В результате прошедшего в руководстве этого органа голосования Оля стал вице-президентом FFF. Президентом остается, напомним, Филипп Диалло. К выполнению своих новых обязательств Оля приступит ровно через месяц - шестнадцатого декабря, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.