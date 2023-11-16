​Мбаппе не получит от «ПСЖ» часть денег – известна сумма

«ПСЖ» и Килиан Мбаппе заключили соглашение, согласно которому звёздный форвард не получит от клуба часть денег. Речь идёт примерно о 80 миллионах евро, связанных с различными бонусами, пишет в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» всё ещё надеется сохранить Мбаппе в своём составе. Судьба футболиста целиком и полностью в его руках, ведь действующее трудовое соглашение Килиана рассчитано до конца сезона.

В декабре Килиан Мбаппе отпразднует 25-й день рождения. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.

​У Мбаппе есть варианты в АПЛ и Бундеслиге