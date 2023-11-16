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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял решение по Мбаппе

16 Ноября 2023 • 12:39 Комментировать

В «ПСЖ» приняли решение не предлагать новый долгосрочный трудовой договор форварду Килиану Мбаппе, сообщается на страницах AS.

По данным журналистов, в парижском гранде хотят, чтобы Мбаппе сам воспользовался пунктом о пролонгации сотрудничества до лета 2025 года. В случае, если нападающий не захочет активировать эту опцию, то в январе он может начать переговоры о переходе в другой клуб. Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

За парижскую команду Килиан выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 15 голов и отдал ассист в 15 играх. Его трансферная стоимость – 180 миллионов евро.

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