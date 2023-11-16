​Оля: «Конечно, «Лион» не привык к таким слабым результатам»

Бывший президент французского «Лиона», с именем которого связан самый лучший период в истории клуба, Жан-Мишель Оля, прокомментировал нынешние проблемы клуба. Свою первую победу в чемпионате французский клуб одержал только в одиннадцатом туре чемпионата.

- Я страдаю не меньше, чем простые болельщики. Конечно, «Лиону» непривычно быть в такой ситуации. Но победа в последнем туре дарит надежду. Уверен, она подхлестнет и футболистов также, - цитирует слова Оля итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре французского чемпионата «Лиону» предстоит сразиться с «Лиллем».