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Чемпионат Франции. Лига 1

​Оля: «Конечно, «Лион» не привык к таким слабым результатам»

16 Ноября 2023 • 02:21 Комментировать
Лион
...
Лилль
26.11 22:45

Бывший президент французского «Лиона», с именем которого связан самый лучший период в истории клуба, Жан-Мишель Оля, прокомментировал нынешние проблемы клуба. Свою первую победу в чемпионате французский клуб одержал только в одиннадцатом туре чемпионата.

- Я страдаю не меньше, чем простые болельщики. Конечно, «Лиону» непривычно быть в такой ситуации. Но победа в последнем туре дарит надежду. Уверен, она подхлестнет и футболистов также, - цитирует слова Оля итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре французского чемпионата «Лиону» предстоит сразиться с «Лиллем».


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жан-Мишель Оля

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ЛИОН ЛИЛЛЬ
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