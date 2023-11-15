Венгер: «В Лиге 1 слишком много иностранных тренеров»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что французским клубам следует чаще доверять местным специалистам.

В настоящий момент в Лиге 1 работают десять тренеров-иностранцев, что, по мнению Венгера, не слишком справедливо.

«Думаю, во французской лиге слишком велика пропорция иностранных тренеров. Приглашение специалистов из других стран – это нормально, они привносят свежие идеи, но теперь эта тенденция распространена слишком широко. Я хочу сказать, что данное явление обусловлено не низким качеством французских тренеров, а скорее личностью владельцев клубов», – цитирует GFFN Венгера.