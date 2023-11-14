Головин уступил Мбаппе звание лучшего в Лиге 1 в октябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не стал лучшим игроком прошедшего октябре во французской Лиге 1 – он проиграл борьбу звезде «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Напомним, что у Головина в борьбе за звание лучшего были два конкурента из «ПСЖ» – Мбаппе и его одноклубник Уоррен Заир-Эмери.

В октябре-месяце Головин отличился дублем в ворота «Меца». Его два гола дальними выстрелами принесли монегаскам волевую победу – 2:1.

Всего в этом сезоне у 27-летнего Александра в активе пять голов и два ассиста в 11 матчах. Он выступает за «Монако» уже шестой год карьеры – с лета 2018 года.