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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин уступил Мбаппе звание лучшего в Лиге 1 в октябре

14 Ноября 2023 • 22:13 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не стал лучшим игроком прошедшего октябре во французской Лиге 1 – он проиграл борьбу звезде «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Напомним, что у Головина в борьбе за звание лучшего были два конкурента из «ПСЖ» – Мбаппе и его одноклубник Уоррен Заир-Эмери.

В октябре-месяце Головин отличился дублем в ворота «Меца». Его два гола дальними выстрелами принесли монегаскам волевую победу – 2:1.

Всего в этом сезоне у 27-летнего Александра в активе пять голов и два ассиста в 11 матчах. Он выступает за «Монако» уже шестой год карьеры – с лета 2018 года.

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Александр Головин Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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