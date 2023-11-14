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Чемпионат Франции. Лига 1

Венгер: «Заир-Эмери — это смесь Погба и Канте»

14 Ноября 2023 • 14:31 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о 17-летнем полузащитнике «ПСЖ» Уоррене Заир-Эмери.

Венгер сравнил молодого футболиста с бывшими игроками сборной Франции Н’Голо Канте, Полем Погба и Патриком Виейра. По мнению специалиста, Заир-Эмери обладает хорошим видением игры, а также умением выигрывать единоборства.

«В нём есть что-то от физической мощи Поля Погба, но в то же время есть что-то общее с Канте в плане умения отбирать мячи. Заир-Эмери — комбинация двух чемпионов мира 2018 года. В нём также есть что-то от Патрика Виейра», — цитирует Венгера Footmercato с ссылкой на The Parisien.

В текущем сезоне Заир-Эмери провёл за «ПСЖ» 15 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Патрик Виейра ПСЖ Поль Погба Н'Голо Канте Уоррен Заир-Эмери ещё теги

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