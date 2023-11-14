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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам — о критике Энрике в адрес Мбаппе: «Я поступил бы иначе»

14 Ноября 2023 • 14:14 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику наставника «ПСЖ» Луиса Энрике в адрес своего подопечного Килиана Мбаппе после матча 12-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (3:0).

Напомним, в прошедшей встрече Мбаппе отметился тремя забитыми мячами. После игры Энрике отметил, что французский нападающий способен быть полезнее для команды в других компонентах игры.

«Я не говорю, что слова Энрике неправильны с точки зрения коммуникации и управления. Я лишь говорю о том, что я поступил бы иначе», — цитирует Дешама Footmercato.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 15 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. 
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дидье Дешам Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

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