​Отец Кузяева – о матче «Гавра» и «Монако»: «Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали»

На выходных в чемпионате Франции проходил матч между «Гавром» и «Монако». В этой игре друг против друга выступили футболисты из России – Далер Кузяев и Александр Головин. Адьям Кузяев, отец футболиста «Гавра», сказал несколько слов по поводу прошедшего поединка.

Адьям Кузяев отметил, что при переходе в «Гавр» его сын хотел испытать новые эмоции и уровень игры.

«Последний матч между «Гавром» и «Монако» был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга – даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции!» - сказал Адьям Кузяев, чьи слова приводит Sport24.

Стоит сказать, что матч между «Гавром» и «Монако» завершился без забитых мячей – 0:0. На текущий момент команды занимают седьмое и третье место в турнирной таблице Лиги 1 соответственно.