​«Каждый имеет право высказываться»: Отец Кузяева отреагировал на слова Аршавина

Отец хавбека «Гавра» Далера Кузяева, Адьям Кузяев, дал комментарий по поводу слов Андрея Аршавина. Последний заявил, что со спортивной точки зрения он не понимает решение футболиста о переходе в «Гавр».

«Аршавин – заслуженный футболист, у него своё видение, а у нашей семьи – своё. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу», - цитирует Адьяма Кузяева Sport24.

Отец Кузяева также выразил «Зениту» благодарность, но отметил, что Далер хотел перебраться в более статусный чемпионат и проверить там свой уровень.

На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. В 12 матчах за этот клуб Далер Кузяев отметился двумя забитыми голами.