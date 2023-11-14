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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Каждый имеет право высказываться»: Отец Кузяева отреагировал на слова Аршавина

14 Ноября 2023 • 13:21 Комментировать

Отец хавбека «Гавра» Далера Кузяева, Адьям Кузяев, дал комментарий по поводу слов Андрея Аршавина. Последний заявил, что со спортивной точки зрения он не понимает решение футболиста о переходе в «Гавр».

«Аршавин – заслуженный футболист, у него своё видение, а у нашей семьи – своё. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу», - цитирует Адьяма Кузяева Sport24.

Отец Кузяева также выразил «Зениту» благодарность, но отметил, что Далер хотел перебраться в более статусный чемпионат и проверить там свой уровень.

На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. В 12 матчах за этот клуб Далер Кузяев отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Гавр Адьям Кузяев Далер Кузяев ещё теги
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