​Тухель: «Смотрел матч «Милана» с «ПСЖ», «Милан» сыграл впечатляюще»

Бывший наставник «ПСЖ» Томас Тухель не без удовлетворения смотрел матч между «Миланом» и «ПСЖ» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. В прошлом немецкий специалист тренировал «ПСЖ» и расстался с ним в не лучших чувствах, так что неудачи клуба наверняка греют ему душу.

- Смотрел ли я этот матч? Да, смотрел, потому что я работал с «ПСЖ». «Милан» предстал очень сильным, впечатляющим. Они сыграли очень интенсивно, но я уверен, что «ПСЖ» квалифицируется в плей-офф, даже несмотря на эту неудачу и на сложную группу, - цитирует слова Тухеля pianetailan.it.