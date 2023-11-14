Паулу Фонсека: «Удержать Дэвида будет непросто»

В последние годы французский «Лилль» превратился в аналог «Аякса» - добивается определенных успехов, после чего распродает игроков, причем чаще всего в итальянский чемпионат, где уже играют Майк Меньян и Рафаэл Леау, бывшие «доги». Есть из Италии интерес и к нынешней звезде «Лилля», нападающему Жонатану Дэвису, и наставник клуба Паулу Фонсека понимает, что удержать того будет сложно.

- Он очень хорош. Нам повезло, что у нас такой игрок. Но удержать его будет очень сложно, - цитирует слова Фонсеки итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре Лиги 1 «Лилль» сыграет с «Лионом».