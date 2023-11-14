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Чемпионат Франции. Лига 1

​Аршавин не понимает переход Кузяева в «Гавр»: «Зенит» намного круче»

14 Ноября 2023 • 01:38 Комментировать

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о летнем переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр». По словам Аршавина, ему непонятно решение футболиста со спортивной точки зрения.

«Для меня этот переход непонятен по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круге, чем «Гавр», - сказал Аршавин в программе «Это футбол, брат!»

Аршавин добавил, что Кузяев вряд ли через «Гавр» сможет попасть в статусный клуб.

«Кузяев пойдёт на повышение? Дай Бог, но, думаю, в топ-клуб все равно не попадёт», - сказал известный в прошлом футболист.

В 12 матчах чемпионата Франции за «Гавр» Далер Кузяев записал на свой счёт два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Гавр Далер Кузяев ещё теги
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