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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма высказался о том, как ему помог переход в «ПСЖ»

14 Ноября 2023 • 00:35 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что переезд во Францию пошёл ему на пользу.

Итальянский футболист пополнил ряды парижского гранда летом 2021 года, покинув «Милан» на правах свободного агента.

«Опыт жизни вне Италии изменил мой образ мышления, помог вырасти во всех аспектах – как на поле, так и за его пределами. Переезд оказал на меня серьёзное влияние, и я считаю, что это пошло мне только на пользу», – приводят итальянские СМИ слова Доннаруммы.

24-летний голкипер провёл 88 матчей за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, пропустив 90 голов. Контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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