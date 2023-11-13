«Легионеры» сборной России, полузащитник «Монако» Александр Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев уже вовсю тренируются в рядах национальной команды, делится видео официальный телеграм-канал сборной России.

Напомним, что ещё позавчера клубы Головина и Кузяева играли в рамках французской Лиги 1 друг против друга. Их очный матч завершился нулевой ничьей.

На сборе команда России ровно через неделю сыграет в Волгограде против экзотического соперника – сборной Кубы. А больше подробностей о том, как завершилась встреча клубов Головина и Кузяева, читайте в нашем репортаже.