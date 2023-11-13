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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лион» победил впервые с мая

13 Ноября 2023 • 03:09 Комментировать
Лион
...
Лилль
26.11 22:45

В двенадцатом туре французского чемпионата «Лион» обыграл на выезде «Ренн» благодаря голу Джейка О'Брайена в середине второй половины встречи. Это стало настоящим праздником для поклонников «ткачей», ведь их любимая команда не побеждала почти полгода!

В последний раз «Лион» побеждал 27 мая, тогда команда забила три безответных мяча «Реймсу». Так закончилась самая длинная безвыигрышная серия «Лиона» в высшей лиге французского футбола.

В следующем туре «Лион» примет дома «Лилль». Это случится двадцать шестого ноября. Сейчас клуб занимает последнее, восемнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион

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