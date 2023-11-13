«Ланс» вырвал нелогичную победу в матче с «Марселем»

Середняки Лиги 1 «Ланс» и «Марсель» провели малособытийный матч, суммарно нанеся всего два удара в створ ворот. Леонардо Балерди вполне мог открывать счет, если бы не промахнулся на 36-й минуте. Аналогично и Амин Арин в середине второго тайма. Казалось, поединок должен закончиться справедливыми нулями, но на 90-й минуте Жонатан Гради головой отправил мяч в сетку и вырвал победу для «Ланса» - 1:0.

Победители поднялись сразу на шестое место, марсельцы - делят десятое.