Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» вырвал нелогичную победу в матче с «Марселем»

13 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Ланс
1:0
Марсель

Середняки Лиги 1 «Ланс» и «Марсель» провели малособытийный матч, суммарно нанеся всего два удара в створ ворот. Леонардо Балерди вполне мог открывать счет, если бы не промахнулся на 36-й минуте. Аналогично и Амин Арин в середине второго тайма. Казалось, поединок должен закончиться справедливыми нулями, но на 90-й минуте Жонатан Гради головой отправил мяч в сетку и  вырвал победу для «Ланса» - 1:0.

Победители поднялись сразу на шестое место, марсельцы - делят десятое.

Протокол игры  
Ланс1:0Марсель
(1:0) Гради Жонатан90'  
Самба БрисГради Жонатан  44'Дансо КевинМедина ФакундоАгилар РубенАйдара Массадио 71' (Мачадо Дейвер ( 71') Абдул-Самед Салис  76'Эль Айнауи Нейл 86' (Коста Давид ( 86') Сотока Флориан 60' (Гилавоги Морган ( 60') Томассон Адриен 60' (Фюльжени Анжело ( 60') Вахи Элю 71' (Саид Уэсли ( 71')
Запасные: Диуф ЭндиФранковски ПшемыславХусанов АбдукодирЛека Жан-Луи
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльБалерди ЛеонардоЛоди Ренан  37'Кондогбия ЖоффрейВерету ЖорданСарр Исмаила 86' (Мурильо Микаэль ( 86') Арит АминКорреа Хоакин 56' (Ндиайе Ильман ( 56') Оливейра Витор  45' 70' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 70')
Запасные: Мбемба ШансельМеите БамоСогло ЭмранНадир БилалБланко РубенМайока-Тика Ноам
12 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ланс

Новости по матчу

12 Ноября
01:00
Ланс — Марсель: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 12 ноября 2023
10 Ноября
21:44
​Ланс – Марсель: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции – 12 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАНС МАРСЕЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ренн Ренн
Лион Лион
0
1
8.50 2.05 2.25
Видео
191 мин
Ланс Ланс
Марсель Марсель
1
0
6.00 1.22 7.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
00:42 · Франция. Лига 1
«Ланс» вырвал нелогичную победу в матче с «Марселем»
12 Ноября
23:26 · Германия. Бундеслига
Тухель заявил о желании подписать Мбаппе
20:59 · Франция. Лига 1
«Лион» победил впервые в сезоне, одолев «Ренн», который играл вдесятером с 5-й минуты
19:08 · Франция. Лига 1
«Мец» и «Клермон» отпраздновали победы
14:58 · Франция. Лига 1
​У игроков «ПСЖ» есть претензии к Мбаппе слухи
08:44 · Франция. Лига 1
Клуб Кузяева подписал известного нападающего официально
00:02 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» считают, что критика Энрике в адрес Мбаппе была шуткой
11 Ноября
22:39 · Франция. Лига 1
​Кузяев против Головина – игроки из России с первых минут выйдут на матч Лиги 1
22:30 · Франция. Лига 1
«Гавр» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ
21:58 · Франция. Лига 1
Мбаппе обошёл Ибрагимовича по хет-трикам в Лиге 1
21:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Вокруг меня слишком много слухов, но я сосредоточен на футболе»
21:18 · Франция. Лига 1
Энрике признался, что недоволен игрой Мбаппе, несмотря на хет-трик
21:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» устроил разгром «Реймсу», хет-трик оформил Мбаппе
20:59 · Испания. Ла Лига
​Обамеянг: «Шесть месяцев в «Барселоне» - лучший период в моей карьере»
Все новости
Рекомендуем