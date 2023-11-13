«Ланс» вырвал нелогичную победу в матче с «Марселем»

Середняки Лиги 1 «Ланс» и «Марсель» провели малособытийный матч, суммарно нанеся всего два удара в створ ворот. Леонардо Балерди вполне мог открывать счет, если бы не промахнулся на 36-й минуте. Аналогично и Амин Арин в середине второго тайма. Казалось, поединок должен закончиться справедливыми нулями, но на 90-й минуте Жонатан Гради головой отправил мяч в сетку и вырвал победу для «Ланса» - 1:0.
Победители поднялись сразу на шестое место, марсельцы - делят десятое.
Протокол игры
|(1:0) Гради Жонатан90'
Самба Брис•Гради Жонатан• 44'Дансо Кевин•Медина Факундо•Агилар Рубен•Айдара Массадио71' (Мачадо Дейвер (71') •Абдул-Самед Салис• 76'Эль Айнауи Нейл86' (Коста Давид (86') •Сотока Флориан60' (Гилавоги Морган (60') •Томассон Адриен60' (Фюльжени Анжело (60') •Вахи Элю71' (Саид Уэсли (71')
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо•Лоди Ренан• 37'Кондогбия Жоффрей•Верету Жордан•Сарр Исмаила86' (Мурильо Микаэль (86') •Арит Амин•Корреа Хоакин56' (Ндиайе Ильман (56') •Оливейра Витор 45'70' (Обамеянг Пьер-Эмерик (70')
12 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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