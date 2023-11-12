«Лион» победил впервые в сезоне, одолев «Ренн», который играл вдесятером с 5-й минуты

В 12-м туре Лиги 1 встретились неудачники первой трети сезона, «Ренн» и «Лион». Ход игры предопределило удаление за грубую игру уже на пятой минуте защитника хозяев, после чего они на победу вряд ли могли всерьез рассчитывать. Реально очень опасных моментов фактически не было, кроме результативной атаки гостей на 67-й минуте, когда Джек О'Брайан головой переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

«Лион» победил впервые в сезоне, набрал 7 очков, но все равно замыкает таблицу, «Ренн» делит 13-е место.