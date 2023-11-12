«Лион» победил впервые в сезоне, одолев «Ренн», который играл вдесятером с 5-й минуты

В 12-м туре Лиги 1 встретились неудачники первой трети сезона, «Ренн» и «Лион». Ход игры предопределило удаление за грубую игру уже на пятой минуте защитника хозяев, после чего они на победу вряд ли могли всерьез рассчитывать. Реально очень опасных моментов фактически не было, кроме результативной атаки гостей на 67-й минуте, когда Джек О'Брайан головой переправил мяч в сетку с близкого расстояния.
«Лион» победил впервые в сезоне, набрал 7 очков, но все равно замыкает таблицу, «Ренн» делит 13-е место.
Протокол игры
|67'О'Брайан Джек (0:1)
Манданда Стив•Дуэ Гела• 5'Ву Кристофер85' (Гуйри Амин (85') •Теате Артур• 75'Трюффер Адриен46' (Мюинга Арно (46') •Блас Людовик73' (Дуэ Дезире (73') •Буриго Бенжамен•Матич Неманья• 75'Ле Фе Энцо•Салах Ибрагим 45'46' (Белосьян Женуэль (46') •Террье Мартен46' (Сантамария Батист (46')
Лопеш Антони•Кумбеди Саэль•Диоманде Синали•О'Брайан Джек•Тальяфико Николас• 79'Альверо Скелли46' (Ляказетт Александр (46') •Какере Максанс•Толиссо Корентен90' (Ловрен Деян (90') •Шерки Райан64' (Джеффиньо (64') •Нуама Эрнест77' (Диавара МамадуII (77') •Бальде Мама64' (Кадевере Тино (64')
12 ноября. Стадион "Роазон Парк".
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