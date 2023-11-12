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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» победил впервые в сезоне, одолев «Ренн», который играл вдесятером с 5-й минуты

12 Ноября 2023 • 20:59 Комментировать
Ренн
0:1
Лион
окончен

В 12-м туре Лиги 1 встретились неудачники первой трети сезона, «Ренн» и «Лион». Ход игры предопределило удаление за грубую игру уже на пятой минуте защитника хозяев, после чего они на победу вряд ли могли всерьез рассчитывать. Реально очень опасных моментов фактически не было, кроме результативной атаки гостей на 67-й минуте, когда Джек О'Брайан головой переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

«Лион» победил впервые в сезоне, набрал 7 очков, но все равно замыкает таблицу, «Ренн» делит 13-е место.

Протокол игры  
Ренн0:1Лион
  67'О'Брайан Джек (0:1)
Манданда СтивДуэ Гела  5'Ву Кристофер 85' (Гуйри Амин ( 85') Теате Артур  75'Трюффер Адриен 46' (Мюинга Арно ( 46') Блас Людовик 73' (Дуэ Дезире ( 73') Буриго БенжаменМатич Неманья  75'Ле Фе ЭнцоСалах Ибрагим  45' 46' (Белосьян Женуэль ( 46') Террье Мартен 46' (Сантамария Батист ( 46')
Запасные: Галлон ГотьеДжауаб МохаммедРидер ФабианНагида Махамаду
Лопеш АнтониКумбеди СаэльДиоманде СиналиО'Брайан ДжекТальяфико Николас  79'Альверо Скелли 46' (Ляказетт Александр ( 46') Какере МаксансТолиссо Корентен 90' (Ловрен Деян ( 90') Шерки Райан 64' (Джеффиньо ( 64') Нуама Эрнест 77' (Диавара МамадуII ( 77') Бальде Мама 64' (Кадевере Тино ( 64')
Запасные: Риу РемиМилагрес ЭнрикеАкуоку ПольМэйтленд-Найлс Эйнсли
12 ноября. Стадион "Роазон Парк".

 

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Лион Ренн

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