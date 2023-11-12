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Чемпионат Франции. Лига 1

«Мец» и «Клермон» отпраздновали победы

12 Ноября 2023 • 19:08 Комментировать
Лилль
1:1
Тулуза

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи 12-го тура. «Лилль» не смог одолеть «Тулузу» в очень жёсткой борьбе (1:1), «Мец» не оставил шансов «Нанту» (3:1), а «Клермон» был сильнее «Лорьяна» благодаря голу с пенальти (1:0).

Протокол игры  
Лилль1:1Тулуза
(1:0) Йоро Лени29'  
  64'Даллинга Тийс (1:1)
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро Лени 48' (Юмтити Самуэль ( 48') Рибейро Александро  63'Исмаили ГонсалвесБенталеб Набиль  37'Андре БенжаминЖегрова ЭдонГомес Анхель 75' (Кабелла Реми ( 75') Кавалейру Иван 75' (Уна Адам ( 75') Дэвид Джонатан  46'
Запасные: Манноне ВитоГудмундссон ГабриэльМирамон ИгнасиоБуадди АйюбХаральдссон Хакон-АрнарЗедатка Аким
Рестес ГийомДеслер МиккелКоста ЛоганНиколайсен Расмус  90'Диарра МуссаСьерро ВенсанСпирингс Стейн  60'Кассерес Кристиан 62' (Сиссоко Ибрагим I ( 62'  90') Доннум Арон 76' (Беграуи Янис ( 76') Даллинга Тийс  81'Хелаберт Сесар 76' (Каманзи Уоррен ( 76')
Запасные: Домингес Алекс_Noah LahmadiМависса КристианКебен КевинБангре МамадиАрадж Иль
12 ноября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Протокол игры 
Мец3:1Нант
(1:0) Ван Ден Керкхоф Кевин 3'  
  12' Саймон Мозес (1:1)
(2:1) Элисор Симон 28'  
(3:1) Асоро Йоэль 85'  
Укиджа Александр  Колин Максим  Траоре Исмаэль  Эрей Кристоф   68' (Канде Фали (   68' Юдоль Матьё  Камара Ламин   90' (Жан Н'Гессан (   90' Жан-Жак Данле  Ван Ден Керкхоф Кевин   90' (Мбайе Малик (   90' Джаллоу Абли   84' (Асоро Йоэль (   84' Диалло Папе   84' (Н'Дорам Кевин (   84' Элисор Симон
Запасные: Куао Коффи  Тетте Бенджамин  Сане Ибу  Диш Гийом
Лафон Альбан  Дюверн Жан-Кевин  Кастеллетто Жан-Шарль  Паллуа Николя   54' (Ганаго Игнатиус (   54' Коко Маркус   54' (Аблин Маттис (   54' Мерлин Квентин   60' (Хаджам Жауэн (   60' Чиривелья Педро  Мутуссами Самуэль   81' (Адсон (   81' Молле Флоран  Саймон Мозес  Мохамед Мостафа   54' (Кёмерт Эрай (   54')
Запасные: Пьер-Габриэль Ронаэль  Бамба Абдул-Кадер  Сиссоко Мусса  Дескамп Реми
 12 ноября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры 
Клермон1:0Лорьян
(1:0) Чам Мухаммед 69'  
Диао Мори  Пельмар Анди  Сейду Алиду   85'  Кофрие Максимилиано  Конате Шейк   10'  Маньен Йоанн  Кейта Хабиб  Аллевина Джим   90' (Маурер Айман (   90' Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Чам Мухаммед   47'   81' (Бутубба Биляль (   81' Николсон Шамар   81' (Киэ Грежон (   81')
Запасные: Андрич Комнен  Stan Berkani  Бела Жереми  Зеффан Мехди  Ожье Флоран  Ндиайе Массамба
Мвого Ивон  Менди Формоз III   57'   88' (Калюлю Гедеон (   88' Тальби Монтассар  Туре Сулейман   52'  Мугиша Джоэл   46' (Н'Диайе Бассиру (   46' Йонгва Дарлин  Абергель Лоран  Макенго Жан-Виктор  Понсо Жульен   73' (Дукуре Сирине (   73' Февр Ромен  Крупи Эли Джуниор   60' (Ле Бри Тео (   60')
Запасные: Ле Гофф Венсан  Гомис Альфред  Лапорт Жульен  Пабло Пажис  Инносент Бонке
 12 ноября. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Лилль Тулуза Клермон Мец ещё теги

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Лилль — Тулуза: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции — 12 ноября 2023
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