«Мец» и «Клермон» отпраздновали победы

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи 12-го тура. «Лилль» не смог одолеть «Тулузу» в очень жёсткой борьбе (1:1), «Мец» не оставил шансов «Нанту» (3:1), а «Клермон» был сильнее «Лорьяна» благодаря голу с пенальти (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Йоро Лени29'
|64'Даллинга Тийс (1:1)
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени48' (Юмтити Самуэль (48') •Рибейро Александро• 63'Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль• 37'Андре Бенжамин•Жегрова Эдон•Гомес Анхель75' (Кабелла Реми (75') •Кавалейру Иван75' (Уна Адам (75') •Дэвид Джонатан 46'
Рестес Гийом•Деслер Миккел•Коста Логан•Николайсен Расмус• 90'Диарра Мусса•Сьерро Венсан•Спирингс Стейн• 60'Кассерес Кристиан62' (Сиссоко Ибрагим I (62') • 90'Доннум Арон76' (Беграуи Янис (76') •Даллинга Тийс• 81'Хелаберт Сесар76' (Каманзи Уоррен (76')
12 ноября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Протокол игры
|(1:0) Ван Ден Керкхоф Кевин 3'
|12' Саймон Мозес (1:1)
|(2:1) Элисор Симон 28'
|(3:1) Асоро Йоэль 85'
Укиджа Александр • Колин Максим • Траоре Исмаэль • Эрей Кристоф 68' ( Канде Фали ( 68') • Юдоль Матьё • Камара Ламин 90' ( Жан Н'Гессан ( 90') • Жан-Жак Данле • Ван Ден Керкхоф Кевин 90' ( Мбайе Малик ( 90') • Джаллоу Абли 84' ( Асоро Йоэль ( 84') • Диалло Папе 84' ( Н'Дорам Кевин ( 84') • Элисор Симон
Запасные: Куао Коффи • Тетте Бенджамин • Сане Ибу • Диш Гийом
Лафон Альбан • Дюверн Жан-Кевин • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя 54' ( Ганаго Игнатиус ( 54') • Коко Маркус 54' ( Аблин Маттис ( 54') • Мерлин Квентин 60' ( Хаджам Жауэн ( 60') • Чиривелья Педро • Мутуссами Самуэль 81' ( Адсон ( 81') • Молле Флоран • Саймон Мозес • Мохамед Мостафа 54' ( Кёмерт Эрай ( 54')
Запасные: Пьер-Габриэль Ронаэль • Бамба Абдул-Кадер • Сиссоко Мусса • Дескамп Реми
12 ноября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|(1:0) Чам Мухаммед 69'
Диао Мори • Пельмар Анди • Сейду Алиду • 85'Кофрие Максимилиано • Конате Шейк • 10'Маньен Йоанн • Кейта Хабиб • Аллевина Джим 90' ( Маурер Айман ( 90') • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • Чам Мухаммед 47' 81' ( Бутубба Биляль ( 81') • Николсон Шамар 81' ( Киэ Грежон ( 81')
Запасные: Андрич Комнен • Stan Berkani • Бела Жереми • Зеффан Мехди • Ожье Флоран • Ндиайе Массамба
Мвого Ивон • Менди Формоз III 57' 88' ( Калюлю Гедеон ( 88') • Тальби Монтассар • Туре Сулейман • 52'Мугиша Джоэл 46' ( Н'Диайе Бассиру ( 46') • Йонгва Дарлин • Абергель Лоран • Макенго Жан-Виктор • Понсо Жульен 73' ( Дукуре Сирине ( 73') • Февр Ромен • Крупи Эли Джуниор 60' ( Ле Бри Тео ( 60')
Запасные: Ле Гофф Венсан • Гомис Альфред • Лапорт Жульен • Пабло Пажис • Инносент Бонке
12 ноября. Стадион "Габриэль Монтпье".
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