Поговаривают, что у футболистов «ПСЖ» имеются претензии к их звёздному одноклубнику – к Килиану Мбаппе. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание L’Equipe, у некоторых игроков команды сложилось впечатление, что Мбаппе играет прежде всего для себя, а не ради команды. Это провоцирует дискуссии внутри клуба по поводу роли Килиана.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи продолжают активно связывать 24-летнего француза с «Реалом». Также проскакивает информация о возможном переезде Мбаппе в чемпионат Англии.

​Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой – известна причина​

Суперклуб АПЛ готов побороться за Мбаппе