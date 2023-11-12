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Чемпионат Франции. Лига 1

​У игроков «ПСЖ» есть претензии к Мбаппе слухи

12 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать

Поговаривают, что у футболистов «ПСЖ» имеются претензии к их звёздному одноклубнику – к Килиану Мбаппе. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание L’Equipe, у некоторых игроков команды сложилось впечатление, что Мбаппе играет прежде всего для себя, а не ради команды. Это провоцирует дискуссии внутри клуба по поводу роли Килиана.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи продолжают активно связывать 24-летнего француза с «Реалом». Также проскакивает информация о возможном переезде Мбаппе в чемпионат Англии.

Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой – известна причина​

Суперклуб АПЛ готов побороться за Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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