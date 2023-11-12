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Чемпионат Франции. Лига 1

Клуб Кузяева подписал известного нападающего официально

12 Ноября 2023 • 08:44 Комментировать

Ганский нападающий Андре Айю перешел во французский «Гавр» и стал одноклубником российского полузащитника Далера Кузяева. Об этом сообщается на официальном сайте представителя Лиги 1. За новую команду форвард будет выступать под 28-м номером.

Во французский коллектив Андре перебрался на правах свободного агента. Последним местом работы африканского футболиста был английский «Ноттингем Форест».

Айю известен в Европе по выступлениям за «Марсель», «Лорьян», «Вест Хэм» и «Фенербахче».

В последнем матче чемпионата Франции «Гавр» встречался с «Монако» и расписал мировую со счетом 0:0.

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