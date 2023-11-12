Ганский нападающий Андре Айю перешел во французский «Гавр» и стал одноклубником российского полузащитника Далера Кузяева. Об этом сообщается на официальном сайте представителя Лиги 1. За новую команду форвард будет выступать под 28-м номером.

Во французский коллектив Андре перебрался на правах свободного агента. Последним местом работы африканского футболиста был английский «Ноттингем Форест».

Айю известен в Европе по выступлениям за «Марсель», «Лорьян», «Вест Хэм» и «Фенербахче».

В последнем матче чемпионата Франции «Гавр» встречался с «Монако» и расписал мировую со счетом 0:0.