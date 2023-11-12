Головин и Кузяев проявили себя в «русском» дерби, но невероятная развязка битвы «Монако» и «Гавра» прошла без их участия

«Гавр» и «Монако» схлестнулись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 12-го тура Лиги 1 состоялся 11 ноября на стадионе «Осеан».

Русское дерби во Франции! Ну а какой ещё афишей в России мог быть ознаменован матч «Гавра» Далера Кузяева и «Монако» Александра Головина. Оба ожидаемо появились в стартовых составах, ведь Далер прекрасно влился и уже ощущает себя один из главных полузащитников «Гавра», а Александр вообще в последние месяцы феерит – он официально лучший игрок «Монако» и чуть ли не лучший во всей Лиге 1.

Новичок «Гавр» сходу адаптировался в высшем свете французского футбола, чувствует себя хорошо, идёт рядом с еврокубками, так что никто не ожидал лёгкой прогулки для «Монако». Стартовал матч закрыто, мяч чаще ходил у «Монако», но хозяевам только это и нужно было. Высокий прессинг и быстрые контрвыпады «Гавром» отточены на ура. Так и случился первый момент.

Джуджу чисто накрыл Марипана у штрафной площади и сделал пас на Кузяева. Далер далее выкатил на правый край, откуда Него сходу пробил в дальний угол – Кен с этим выстрелом справился. Очень долго «Монако» пытался найти хоть какие-то бреши в обороне «Гавра», хозяева же спокойно оборонялись и ждали нового шанса. Давление гостей начало давать свои плоды под конец первого тайма. До перерыва монегаски успели создать два момента.

Сначала Бен Йеддер выкатил мяч на левый край, там Якобс влетел в штрафную площадь и в касание пробил метров с 12 – Десмас кулаками отразил. А затем в похожем стиле Головин закинул мяч на правый край штрафной площади, Диатта оттуда прострелил вдоль ворот. Просто обязан был забивать Денис Закария, но своим ударом с трёх метров угодил точно в корпус Десмасу.

Закрытый характер матча получил своё продолжение во втором тайме. Более того, команды стали рисковать ещё меньше. Головин и Кузяев много работали в центре поля, хотя бы объёмом оба выделялись в составе своих команд. На фоне этой плотности у «Гавра» вновь сработал прессинг: Алиуи подобрал мяч рядом со штрафной площадью, убежал от многострадального Марипана и пытался метров с двенадцати перебросить Кена, но выручил «Монако» немецкий голкипер.

В этой вязкой борьбе команды вроде согласились на 0:0. Лидером по пробегу в итоге стал Далер Кузяев, а вторую строчку в этом рейтинге взял Александр Головин. Россияне вообще были (личное мнение) лучшими игроками довольно пресного матча «Гавр» - «Монако». Развязка же наступила на пятой из четырёх добавленных минут. Сабби упал в противоборстве с Дипом, а дело было в штрафной площади. Арбитр долго смотрел повторы, а в итоге назначил пенальти и показал жёлтую карточку Эдану.

На десятой компенсированной минуте пошёл бить пенальти Самуэль Грандсир. И не забил! Филипп Кён угадал направление удара и умудрился намертво взять мяч. На последних секундах стал главным героем матча голкипер монегасков.