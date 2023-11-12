В «ПСЖ» считают, что критика Энрике в адрес Мбаппе была шуткой

Луис Энрике неожиданно раскритиковал Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик.

Нападающий отметился тремя голами в поединке против «Реймса», принеся своей команде победу со счётом 3:0. Несмотря на вклад француза, рулевой открыто заявил, что не в восторге от его выступления. Как сообщает журналист Артур Перрот со ссылкой на источники из «ПСЖ», комментарии Энрике носили юмористический характер и не вызвали никакого недовольства в команде. Испанский тренер хотел подколоть Мбаппе, чтобы тот продолжал совершенствоваться.

Килиан Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке Лиги 1 с 13 забитыми голами.