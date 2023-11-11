​Кузяев против Головина – игроки из России с первых минут выйдут на матч Лиги 1

В субботу вечером в чемпионате Франции пройдёт матч между «Гавром» и «Монако». Стоит сказать, что российские полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин выйдут на футбольное поле с первых минут.

Далер Кузяев выступает за «Гавр» с лета текущего года, а Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон.

Следить за матчем Лиги 1 между «Гавром» и «Монако» можно будет в подробной текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Прямо сейчас «Гавр» занимает в таблице чемпионата Франции седьмое место, а «Монако» - третье.