Мбаппе обошёл Ибрагимовича по хет-трикам в Лиге 1

Лидер атаки «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал единоличным рекордсменом Лиги 1 по хет-трикам в 21 веке.

24-летний форвард трижды поразил ворота «Реймса» в матче 12-го тура чемпионата Франции (3:0). Как отмечает Squawka, этот хет-трик стал для Мбаппе восьмым в рамках Лиги 1 – рекордный показатель с начала 2000 года. Француз опередил в рейтинге экс-нападающего всё того же «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, в активе которого семь хет-триков. Третью строчку занимает Виссам бен-Йеддер – пять.

Именно Килиан Мбаппе возглавляет список бомбардиров текущего розыгрыша Лиги 1 – у него уже 13 забитых голов.