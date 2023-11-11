Мбаппе: «Вокруг меня слишком много слухов, но я сосредоточен на футболе»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём положении в клубе.

Минувшим летом француз был на время отстранён из-за конфликта с руководством, вызванного нежеланием игрока продлевать истекающий в 2024 году контракт.

«Забыты ли неприятности, происходившие летом? Сейчас я полностью сосредоточен на футболе, ведь вокруг меня и так слишком много слухов. Я доволен сегодняшним хет-триком [в матче против «Реймса»], хочу просто помогать команде», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Килиана Мбаппе, который по-прежнему не договорился с «ПСЖ» о новом контракте.