Энрике признался, что недоволен игрой Мбаппе, несмотря на хет-трик

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике оценил выступление Килиана Мбаппе в матче против «Реймса».

Парижане победили со счётом 3:0, а звёздный форвард забил все три мяча. Тем не менее, по словам Энрике, игра 24-летнего француза оставляла желать лучшего.

«Я не очень доволен тем, что видел сегодня в исполнении Мбаппе. У меня нет вопросов к голам, но он может быть полезнее для команды в других компонентах. Я поговорю с ним об этом, но никогда не скажу публично, о чём речь. Килиан – один из лучших в мире, но мы хотим от него большего», – сказал в послематчевом интервью Prime Video Sport испанский рулевой «ПСЖ».