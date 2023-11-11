«ПСЖ» устроил разгром «Реймсу», хет-трик оформил Мбаппе

В центральном матче 12-го тура Лиги 1 «ПСЖ» гостил у конкурентов из «Реймса». Хозяева поля пусть и нанесли больше ударов по воротам, но их продуктивность была слабая. Уже на третьей минуте Усман Дембеле прострелил на дальнюю штангу, где Килиан Мбаппе с лета переправил мяч в сетку. Дзюня Ито быстро отыграл перевес противника, но гол отменили - вне игры. «Реймс» имел еще несколько моментов, но следующий гол забили парижане. Карлос Солер на скорости ворвался в штрафную и в решающий момент откатил на свободного Мбаппе - 0:2. На 82-й минуте лидер атак «ПСЖ» оформил хет-трик с передачи в штрафную, которую выполнил Бредли Баркола. Мбаппе едва не реализовал выход один на один, но на ленточке остановил мяч защитник. В следующей атаке Килиана остановила перекладина.

«Реймс» остается четвертым, а «ПСЖ» вырвался в лидеры.