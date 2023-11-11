Луис Энрике: «Мы в сложной ситуации в Лиге чемпионов»

Испанский наставник парижского «ПСЖ» Луис Энрике осознает, что выход в следующий раунд Лиги чемпионов для его клуба вовсе не гарантирован. В четырех матчах команда потерпела два поражения, и вовсе не выглядит фаворитом группы.

- Мы не первые, но у нас, может быть, самая сложная группа. Я думаю, что в ней все решится только в последний игровой день. Я уверен, что мы сможем квалифицироваться в следующий раунд, - цитирует слова Энрике итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре группового раунда самого престижного клубного турнира футбольной Европы «ПСЖ» предстоит сыграть с «Ньюкаслом».