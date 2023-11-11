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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе – в стартовом составе «ПСЖ» на игру против «Реймса»

11 Ноября 2023 • 18:29 Комментировать
Реймс
0:1
ПСЖ
1 5.60 X 4.50 2 1.57
перерыв

В субботу вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч против «Реймса» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике включил в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, Мукиэле, Маркиньос, Шкриньяр, Солер, Фабиан Руис, Кан-Ин Ли, Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Рамуш.

Матч между «Рейсом» и «ПСЖ» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущую минуту «ПСЖ» занимает второе место в таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ

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