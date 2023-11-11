Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан близок к новой работе

11 Ноября 2023 • 09:16 Комментировать

Бывший французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан может трудоустроиться в «Марселе», об этом рапортует France Bleu Provence.

Согласно сведениям источника, специалист провел переговоры и согласился занять пост генерального менеджера клуба.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Зинедин может вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала». Также его сватали в сборную Франции.

Зидан работал наставником «Реала» с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «королевским» клубом француз дважды становился триумфатором чемпионата Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Зинедин Зидан
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 19:00
Реймс Реймс
ПСЖ ПСЖ
4.60 4.30 1.72
Видео
11.11.23 в 23:00
Гавр Гавр
Монако Монако
3.85 3.80 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
09:16 · Франция. Лига 1
Зидан близок к новой работе
09:10 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик может стать одноклубником Головина
08:51 · Франция. Лига 1
Шевченко назвал нападающего, за игрой которого ему нравится наблюдать
04:43 · Франция. Лига 1
​Галтье гордится тем, что открыл Заир-Эмери
03:07 · Франция. Лига 1
​Гроссо: «Мы не можем заказать бронированный автобус»
02:44 · Франция. Лига 1
​В «Лионе» не хотят возвращаться на «Велодром»
02:37 · Франция. Лига 1
Месси пояснил, почему играл в «ПСЖ» под 30-м номером
01:14 · Франция. Лига 1
«Ницца» ни разу не уступала в счёте за 12 туров Лиги 1 – такое не удавалось никому с 1984 года
01:01 · Франция. Лига 1
«Монпелье» обстучал штанги ворот «Ниццы», но не обыграл лидера
00:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заработать около 8 млн евро благодаря трансферу своего экс-защитника
10 Ноября
22:21 · Франция. Лига 1
Кампуш: «Я много работал над подписанием Ли Кан Ина, Энрике нужны такие игроки»
21:40 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о матче с «Реймсом»: «Это одна из лучших команд Лиги 1»
21:31 · Италия. Серия А
34-летний тренер может заменить Руди Гарсию в «Наполи» слухи
20:33 · Италия. Серия А
Балотелли: «Доннарумма остался бы в «Милане», если бы всё зависело от него»
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен защитник «Лилля» слухи
Все новости
Рекомендуем