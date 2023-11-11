Зидан близок к новой работе

Бывший французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан может трудоустроиться в «Марселе», об этом рапортует France Bleu Provence.

Согласно сведениям источника, специалист провел переговоры и согласился занять пост генерального менеджера клуба.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Зинедин может вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала». Также его сватали в сборную Франции.

Зидан работал наставником «Реала» с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «королевским» клубом француз дважды становился триумфатором чемпионата Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.