Шевченко назвал нападающего, за игрой которого ему нравится наблюдать

Бывший нападающий сборной Украины, «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко рассказал, за игрой какого из современных форвардов ему нравится наблюдать.

«Сейчас мне больше всех нравится Килиан Мбаппе. Он всегда находится в игре и поиске своего шанса. Это очень быстрый нападающий. Благодаря своим постоянным передвижениям Килиан становится эффективным, он способен пробить с обеих ног, когда перед ним есть пространство», - передает слова Шевченко Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел десять поединков, забил десять голов и сделал результативную передачу.