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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье гордится тем, что открыл Заир-Эмери

11 Ноября 2023 • 04:43 Комментировать

Бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье гордится тем, что именно он первым увидел талант Уоррена Заир-Эмери, которым ныне восторгается вся футбольная Франция.

- Этот парень невероятно взрослый, полноценный персонаж. Его манера работать, его дисциплина - речь об этом. Внимательный, всегда готов впитать новую информацию, слушает, а не болтает. Есть у него и свои принципы, - цитирует слова Галтье итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что после расставания с «ПСЖ» Галтье трудоустроился на Ближнем Востоке - но не в Саудовской Аравии, как это модно нынче, а в Катаре.


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ПСЖ Кристоф Галтье Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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