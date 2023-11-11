​Гроссо: «Мы не можем заказать бронированный автобус»

Как мы уже отмечали чуть раньше, руководство «Лиона» категорически против возвращения на «Велодром» шестого декабря. Не испытывает восторга от предстоящей поездки и наиболее пострадавший - итальянский наставник «Лиона» Фабио Гроссо.

Он получил травмы в предыдущей попытке «Лиона» приехать в Марсель - бутылка, аки кумулятивный снаряд, пробила стекло и попала Гроссо в голову.

- Я не имею ничего против «Олимпика» и его фанатов, но у нас нет возможности найти бронированный автобус. Нужно принимать жесткие решения по отношению к хулиганам, иначе они будут делать все снова и снова, - цитирует слова Гроссо итальянское новостное агентство ITASportPress.