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Чемпионат Франции. Лига 1

​В «Лионе» не хотят возвращаться на «Велодром»

11 Ноября 2023 • 02:44 Комментировать
Марсель
...
Лион
06.12 23:00

Как мы уже сообщали, сорванный хулиганами матч французского чемпионата между «Лионом» и «Марселем» состоится шестого декабря, «ткачам» придется вернуться на стадион, где им оказали столь неласковый прием.

Руководство «Лиона» высказалось по этому поводу - там шокированы, во-первых, не наказывать стадион «Марселя», а во-вторых, создать все условия для рецидива, ведь сыграть предстоит на том же «Велодроме».

- Мы глубоко шокированы принятыми решениями, LFP дистанцировалась от проявления насилия и не осуждает его. Мы хотим подчеркнуть, что произошедшее сильно ударило как и по команде, так и по игрокам, - сообщается в пресс-релизе французского клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель

Новости по матчу

09 Ноября
14:16
Назначена новая дата матча «Марсель» - «Лион» - ранее его сорвали
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