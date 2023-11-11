​В «Лионе» не хотят возвращаться на «Велодром»

Как мы уже сообщали, сорванный хулиганами матч французского чемпионата между «Лионом» и «Марселем» состоится шестого декабря, «ткачам» придется вернуться на стадион, где им оказали столь неласковый прием.

Руководство «Лиона» высказалось по этому поводу - там шокированы, во-первых, не наказывать стадион «Марселя», а во-вторых, создать все условия для рецидива, ведь сыграть предстоит на том же «Велодроме».

- Мы глубоко шокированы принятыми решениями, LFP дистанцировалась от проявления насилия и не осуждает его. Мы хотим подчеркнуть, что произошедшее сильно ударило как и по команде, так и по игрокам, - сообщается в пресс-релизе французского клуба.