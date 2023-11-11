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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси пояснил, почему играл в «ПСЖ» под 30-м номером

11 Ноября 2023 • 02:37 Комментировать

Лионель Месси провел два сезона в парижском «ПСЖ», он играл там под 30-м номером, несмотря на то, что ранее практически всегда на его спине красовался номер 10. В рекламном интервью для компании Adidas он пояснил, почему выбрал именно тридцатый номер в Париже.

- Когда я пришел в «ПСЖ», номер десять уже был занят Неймаром. Поэтому пришлось выбирать новый номер, и это был номер 30. Он тоже особый для меня, ведь под ним я начинал свою карьеру, - цитирует слова Месси итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас Лионель Месси выступает в Соединенных Штатах Америки за «Интер Майами».

 


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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